Польша сформирует армию в 500 тысяч человек за счет резерва высокой готовности

Польша планирует сформировать вооруженные силы по принципу стран НАТО во время «холодной войны» — помимо регулярных войск ключевую роль будет играть резерв высокой готовности. Об этом написали в телеграм-канале «Военная хроника» .

По словам авторов канала, основой ВС Польши станут три компонента: профессиональная армия, которая на данный момент насчитывает 200 тысяч человек, силы теробороны и резерв высокой готовности.

«Главный смысл реформы — не держать все 500 тысяч под ружьем постоянно, а создать систему, при которой сотни тысяч подготовленных людей можно развернуть в течение короткого времени», — отметили в сообщении.

Ранее подобную модель мобилизационного резерва использовали страны НАТО. Особое внимание в этом случае уделяется подготовке резервистов — они будут принимать участие в учениях, чтобы сохранить навыки и боеспособность.

Реформа в армии связана с демографическим кризисом в Польше, страна столкнулась с катастрофическим старением населения и сокращением числа мужчин призывного возраста.

Ранее Польша и Литва заявили о планах создать совместный трансграничный учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью.