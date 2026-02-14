Польша и Литва захотели создать полигон вблизи Калининграда

Польша и Литва заявили о планах создать совместный учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью. Об этом написал журнал The National Interest .

В проекте заложено создание трансграничного объекта, который должен объединить усилия польских и литовских военных. Журналисты предположили, что такой полигон мог бы стать постоянной опорой НАТО вблизи российской границы.

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в „безграничный форпост“ НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — сказано в материале.

Литва уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, который находился в центре Сувалкского коридора. Новизна нынешней инициативы заключается в том, что Вильнюс предлагает Варшаве расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил России разрушительным ответом в случае блокады Сувалкского коридора.