Польша решила открыть границу с Белоруссией

Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября. Об этом перед заседанием правительства заявил польский премьер-министр Дональд Туск, трансляцию выступления провел телеканал TVP Info .

«Через полтора дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты», — отметил он.

Туск уточнил, что министр внутренних дел республики Мартин Кервиньский подпишет сегодня решение об открытии КПП.

Границу закрыли с 12 сентября из-за военных учений «Запад-2025». Глава белорусского Государственного таможенного комитета Владимир Орловский 19 сентября предположил, что польская сторона возобновит работу пограничных пунктов в течение недели. Он напомнил, что из-за закрытых границ в Белоруссии застряло много фур из Польши.

По мнению Орловского, длительные ограничительные меры могут ударить по бизнесу. Он напомнил, что грузовики получали временное разрешение на въезд в республику сроком на 10 дней. Из-за закрытия границ комитет продлил документы еще на 10 суток.