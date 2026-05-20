Польша призвала Украину точнее целиться беспилотниками

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину точнее определять цели для атак беспилотников, чтобы не ставить под угрозу безопасность стран НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала TVP Info .

Поводом послужило происшествие накануне, когда над Эстонией сбили БПЛА. Предположительно, беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины, но сбился с курса.

«Украина должна намного более точно определять цели для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <…> Украина должна быть осторожной в этом плане», — сказал Косиняк-Камыш.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал, что украинский беспилотник сбили над озером Выртсъярв, его обломки могли упасть на берег.

В начале мая в Латвии на территории нефтебазы обнаружили два упавших украинских БПЛА. По словам главы Минобороны страны, они летели в сторону России.