Эстония впервые сбила украинский беспилотник-камикадзе

Истребитель миссии НАТО сбил в небе над Эстонией беспилотник-камикадзе, принадлежавший, предположительно, Украине. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур, его слова привело информагентство ERR .

«Беспилотник был сбит над озером Выртсъярв. Насколько известно, сейчас также устанавливается место падения обломков», — рассказал он.

По его словам, обломки могли упасть на берег. При этом никакой информации о разрушениях и пострадавших нет.

Перед этим силы обороны рассылали жителям юга страны — в частности, Тарту — предупреждения об угрозе беспилотников. Получили их и некоторые жители Таллина.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что украинские власти готовят удары по России с территории Латвии. Для этого в прибалтийскую республику уже прибыли военнослужащие сил беспилотных систем.