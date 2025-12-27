Польша приостановила работу двух аэропортов после взрывов на Украине

Аэропорты в польских городах Жешув и Люблин временно прекратили работу из-за активности военной авиации, связанной с ударами на Украине. Об этом сообщило Польское агентство воздушной навигации.

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации, аэропорты Жешува и Люблина временно приостановили воздушные операции», — указано в сообщении.

За час до объявления этих мер командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсетях о возобновлении полетов военной авиации над страной. Это было связано с ударами на Украине.

«Истребители приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — пояснило ведомство.

Там подчеркнули, что операции носят предупредительный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства.

Карта воздушных тревог Украины показывает, что сигнал действует по всей стране. Как писали местные СМИ, в Киеве за ночь прогремели минимум пять взрывов.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным объектам, энергетической инфраструктуре Украины и связанным с ними объектам.

Ранее Украина осталась без света из-за ударов по энергетическим объектам. Электроэнергия была отключена в нескольких областях, включая Донецкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области. В Минэнерго страны заявили, что во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления.