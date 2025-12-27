В Киеве прогремела пятая волна взрывов

В Киеве снова прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Новости.Live». В ночь на субботу украинские медиа сообщили о взрывах в столице минимум четыре раза.

«В Киеве снова звучат взрывы», — указано в публикации.

По информации местных СМИ, первые сообщения о взрывах поступили около 02:30 и 03:00 по московскому времени. Третья и четвертая серии взрывов произошли примерно в 07:15 и 07:45.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием — воздушным, морским и наземным, а также с помощью дронов. Эти удары направлены исключительно на военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее в Подольском районе Киева недалеко от остановки общественного транспорта прогремел взрыв, сообщили в управлении полиции украинской столицы. Предварительно, взорвался один из автобусов. Он стоял на конечной станции в ожидании времени выхода на маршрут.