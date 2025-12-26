Украина осталась без света из-за ударов по энергетическим объектам

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к значительным отключениям света в нескольких областях, включая Донецкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

«Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы. <…> Почти во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления, которые помогают балансировать энергосистему», — сказали в Минэнерго.

В пресс-службе добавили, что Минэнерго сотрудничает с Госэнергонадзором и областными властями, чтобы увеличить доступные мощности и улучшить распределение электроэнергии в условиях ограничений и повреждений энергосистемы.

Ранее три региона Украины полностью лишились электричества. Без энергоснабжения остались Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская области.

Российские войска в ответ на атаки на гражданские объекты наносят удары по объектам, где находятся личный состав, техника и наемники Украины, а также по ее инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военным управлениям и узлам связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.