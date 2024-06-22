Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями

Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

«Чаще всего выдворенные из Польши мигранты жалуются на то, что применяются при избиении телескопические дубинки или просто дреколье, которое находят в лесу», — сказал он.

По словам Дмитриева, также военные пускают в ход практически все спецсредства. Например, электрошокеры или баллончики со слезоточивым газом.

С 13 июня власти Польши ввели на границе с Белоруссией буферную зону. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов и научить правительство защищать территорию.