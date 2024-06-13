Власти Польши ввели буферную зону на границе с Белоруссией

Польша ввела буферную зону на белорусской границе. Об этом сообщила телекомпания Polsat , сославшись на подписанный министром внутренних дел страны Томашем Семоняком указ.

Ограничение на пребывание на границе начало действовать 13 июля и закончится через 90 дней. Протяженность буферной зоны составила 60 километров вдоль границы. Как отметили в МВД, она не задевает населенные пункты и пешеходные маршруты.

Запрет ввели из-за жалоб пограничников из Польши на агрессивное поведение мигрантов на границе. В военных бросаются камнями и палками. Еще 6 июня стало известно о смерти польского военнослужащего, на которого напал белорусский мигрант. Происшествие случилось в конце мая, нелегал из Белоруссии пытался незаконно перебраться в соседнюю страну. Когда польский пограничник начал его останавливать, то получил удар ножом.