Американский дрон-разведчик заметили рядом с Калининградской областью

Flightradar24: вблизи Калининградской области летал беспилотник США

Фото: РИА «Новости»

Полет американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk зафиксировали вблизи Калининградской области. Такие данные появились на сайте Flightradar24.

По данным ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Путь беспилотника лежал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.

Сейчас американский БПЛА курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk впервые за неделю направили в сторону Крымского полуострова. Российские военные также засекли над южной частью Черного моря турецкий военный самолет. По информации Avia.pro, оба воздушных судна действовали в интересах Украины.

В июне дрон-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton после полета в районе Крыма подал аварийный сигнал.

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