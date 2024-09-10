Польша передумала закупать у США системы HIMARS

Польская армия отменила контракт с США на 486 ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило местное издание Rzeczpospolita .

У Польши, указали журналисты, сейчас есть около 20 таких установок. Кроме них, планируется закупить 290 ракетных систем К239 южнокорейского производства. Если американская версия вмещает в один контейнер шесть ракет, то корейская — 12.

Главной проблемой в польском оборонном ведомстве назвали нехватку денег — с учетом того, что ранее заключили контракт на 96 вертолетов AH-62 Apache. Таким образом, по оценкам издания, вместо 486 РСЗО HIMARS купят не больше 126.

Ранее российские зенитчики назвали ракеты HIMARS несложными целями для отечественных установок, таких как «Бук».