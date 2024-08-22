Снаряды американских реактивных систем залпового огня HIMARS не являются трудными целями для российской противовоздушной обороны, особенно для зенитных ракетных комплексов «Бук». Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщили зенитчики.

Против авиации врага работают дальнобойные системы, такие как С-300. Украинские самолеты поднимаются в воздух достаточно редко и стараются держаться на безопасном расстоянии от линии фронта, производя запуски западных крылатых ракет.

Для обеспечения безопасности расчета установки постоянно перемещаются, изменяя свои позиции после каждого выстрела и быстро уходя на новое место. Каждый час на боевом дежурстве осуществляется смена расчетов. Комплексы «Бук» из Забайкалья являются частью единой системы ПВО группировки войск «Восток», что обеспечивает круглосуточный контроль воздушного пространства.