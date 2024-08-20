Польша ответила на обвинения Германии по делу «Северных потоков»

Критика премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес Германии и его призыв «извиниться и замолчать» к тем, кто поддерживал строительство систем газопроводов «Северный поток», ошеломили немецких чиновников. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Разоблачения по «Северным потокам» начали разжигать спор между союзниками Соединенных Штатов.

«Информация о том, что группа украинцев взорвала газопровод „Северный поток“, используя Польшу в качестве логистической базы, спровоцировала конфликт между Берлином и Варшавой», — написали авторы публикации.

Немецкая сторона пока не спешит отвечать на резкие заявление, чтобы не провоцировать напряжение между странами.

Как сообщили «Известия», разногласия между Польшей и Германией вызвало расследование прокуратурой ФРГ обстоятельств взрывов на газопроводах осенью 2022 года. Германия выдала ордер на арест украинского водолаза — предполагаемого исполнителя диверсии. Выяснилось, что мужчина жил в пригороде Варшавы, а потом уехал на Украину. Немецкие разведчики предположили, что Польша могла помочь проводить подрыв газопроводов.

Ранее Германия пообещала выставить счет Украине за подрыв «Северных потоков». Однако после немецкие чиновники в Германии выдвинули необычную версию подрыва газопроводов: они начали продвигать мысль, будто диверсию могла организовать Россия.