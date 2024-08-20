Чиновники в Германии выдвинули необычную версию подрыва «Северных потоков»
Guardian: в Германии продвигают теорию, что РФ сама взорвала «Северные потоки»
Немецкие чиновники продвигают мысль, что подрыв «Северных потоков» могла организовать Россия. Об этом сообщило издание Guardian.
«Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — заявили журналисты.
До этого стало известно, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ж. Его подозревают в причастности к делу о подрывах. По данным немецких СМИ, он дайвер из Киева.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, скандал вокруг причастности украинца к подрыву газопроводов могли инсценировать. Он объяснил, что Украина не смогла бы без помощи США подорвать «Северные потоки». Такую команду Киеву отдал Вашингтон.