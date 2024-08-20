Guardian: в Германии продвигают теорию, что РФ сама взорвала «Северные потоки»

Немецкие чиновники продвигают мысль, что подрыв «Северных потоков» могла организовать Россия. Об этом сообщило издание Guardian .

«Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — заявили журналисты.

До этого стало известно, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ж. Его подозревают в причастности к делу о подрывах. По данным немецких СМИ, он дайвер из Киева.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, скандал вокруг причастности украинца к подрыву газопроводов могли инсценировать. Он объяснил, что Украина не смогла бы без помощи США подорвать «Северные потоки». Такую команду Киеву отдал Вашингтон.