Польша отказалась выдать России снимавшую порно бабушку

Власти Польши в 2024 году отклонили 11 запросов России на экстрадицию фигурантов уголовных дел, в том числе подозреваемой в съемке детской порнографии Ольги Штейнер. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Ольга Штейнер из Санкт-Петербурга обвиняется в съемке и распространении порнографических фотографий с изображением несовершеннолетней», — сообщили представители надзорного ведомства.

Компетентные органы укрыли ее и других разыскиваемых, фактически обеспечив им освобождение от уголовной ответственности. Польские власти обосновали отказ в экстрадиции «политическими преградами».

Штейнер 64 года, она уехала из России в 2019 году. По информации сайта 78.ru, женщину обвинили в съемке порнографии с собственными внуками в студии на Васильевском острове. Обвиняемая скрылась, когда полиция задержала ее подельницу.

В отличие от Польши, США депортировали в Россию обвиняемого в разбое. В 2014 году мужчина вместе с подельниками напал на людей в пассажирском терминале Пулково.