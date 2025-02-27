США выдали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулкове

США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Мужчина совершил преступление более 10 лет назад, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пунктам „а“, „б“ части четвертой статьи 162 УК („Разбой“)», — указали в ведомстве.

По данным ведомства, 15 июля 2014 года в пассажирском терминале Пулкова мужчина вместе с сообщниками напал с оружием на сидящих в машине людей. Преступники похитили у них имущество на 1,5 миллиона долларов.

Обвиняемый смог скрыться от уголовного наказания. Его объявили в международный розыск в апреле 2020-го. Спустя год правоохранителям стало известно, что Кошелев в США и нарушил иммиграционное законодательство.

Генпрокуратура России добилась принятия решения о депортации преступника. Его доставят в Москву транзитом через Каир.

Ранее США выдали России мужчину, которого обвинили в жестоком обращении со своей дочерью в 2019 году. Выяснилось, что он обманом увез девочку в штат Флорида.