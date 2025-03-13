Польша 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

За прошлый год Россия получила от Польши 11 отказов в выдаче обвиняемых по уголовным делам. Об этом 360.ru сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, некоторые европейские государства игнорируют взятые на себя обязательства в сфере международного взаимодействия на фоне обострившейся русофобии. Крайнюю недоговороспособность проявила Польша.

«Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет „политическими преградами“, тиражируя миф о том, что в нашей стране отсутствуют гарантии соблюдения прав человека. Нередко зарубежные коллеги вообще никак не аргументируют отказы в выдаче обвиняемых по уголовным делам», — подчеркнул Иванов.

Укрыться от уголовной ответственности в Польше удалось Денису Сумкину, который похитил со счетов столичной фирмы больше двух миллионов рублей с помощью обмана нотариусов. Также варшавские правоохранители отказались выдать ранее судимого водителя маршрутки Гулади Сонгулия, который в 2020 году в Ульяновске украл из салона автомобиля 62 тысячи рублей.

Также на территории Польши остается Ольга Штейнер из Санкт-Петербурга, которую обвинили в съемке и распространении порнографических фотографий с изображением несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что варшавские власти захотели получить права на несколько объектов российской недвижимости. Планы на эти объекты в Польше не раскрыли.