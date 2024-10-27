Польша анонсировала новый «железный занавес» с Россией

Президент Польши сравнил с «железным занавесом» укрепления на границе с Россией

Строящаяся на границе с Белоруссией и Россией система оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» станет современным вариантом «Железного занавеса». Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, его слова привело агентство Reuters.

«Некоторые политики на Западе смотрят на возведение укреплений с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление „железного занавеса“», — сказал он.

По словам Дуды, если возникнет необходимость воссоздать существовавший в годы холодной войны «занавес», то Польша готова к этому приступить немедленно.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу в случае вероятного нападения России на прибалтийские государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы напомнил ему о разделе Польши в прошлом.