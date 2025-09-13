Румыния направила истребители F-16 на перехват иностранного дрона
В Румынии заявили о нарушении воздушного пространства неизвестным БПЛА
Военно-воздушные силы Румынии зафиксировали полет иностранного беспилотника в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил телеканал Antena 3.
БПЛА засекли в районе города Тулча, рядом с границей с Украиной. Дрон не летал над населенными пунктами и не представлял угрозы для населения.
Румынские военные подняли в небо два самолета F-16, и вскоре беспилотник исчез с радаров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 13 сентября в Румынии «подняли боевую авиацию из-за российского дрона в своем воздушном пространстве». Он отметил, что БПЛА проник на территорию Румынии примерно на 10 километров и был там около 50 минут.
В субботу Польша также подняла авиацию в воздух над территорией страны из-за беспилотной активности в приграничных с Украиной районах. Также командование задействовало самолеты натовской авиации.