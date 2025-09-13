Румыния направила истребители F-16 на перехват иностранного дрона

Военно-воздушные силы Румынии зафиксировали полет иностранного беспилотника в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил телеканал Antena 3 .

БПЛА засекли в районе города Тулча, рядом с границей с Украиной. Дрон не летал над населенными пунктами и не представлял угрозы для населения.

Румынские военные подняли в небо два самолета F-16, и вскоре беспилотник исчез с радаров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 13 сентября в Румынии «подняли боевую авиацию из-за российского дрона в своем воздушном пространстве». Он отметил, что БПЛА проник на территорию Румынии примерно на 10 километров и был там около 50 минут.

В субботу Польша также подняла авиацию в воздух над территорией страны из-за беспилотной активности в приграничных с Украиной районах. Также командование задействовало самолеты натовской авиации.