Польша направит около 40 тысяч солдат к границам с Россией и Белоруссией

Власти Польши собрались направить около 40 тысяч солдат к границам с Россией и Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat .

Поводом для такого решения стали учения «Запад-2025», которые проводят Россия и Белоруссия, а также произошедший накануне случай с беспилотниками.

«Давайте помнить, что учения „Запад“ — наступательные. Они положили начало войне на Украине, а также агрессии против Грузии. Поэтому польские военные к ним готовились», — заявил Томчик.

Его начальник, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, ранее сообщил, что защиту воздушного пространства Польши после вчерашнего происшествия усилят за счет британских и французских истребителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал маневры плановыми и подчеркнул, что они не направлены против третьих стран.