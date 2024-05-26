Польша испугалась действий России и подняла в небо авиацию

Польша и страны-союзники подняли в небо над республикой авиацию. Оперативное командование польских вооруженных сил заявило в соцсети X , что причиной стали якобы «интенсивные действия» России.

«Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — указало командование.

В публикации уточнили, что в ночь на 26 мая дальняя авиация России якобы совершала активные действия, которые связали с ракетными ударами по украинской территории.

В Польше заверили, что запустили все необходимые процедуры для обеспечения воздушного пространства страны и следят за происходящим. Спустя три часа, по данным польского командования, авиация вернулась на аэродромы.

Подобные сообщения, обратило внимание РИА «Новости», республика выпускает в последнее время регулярно. И обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

В ночь на 26 мая взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям Чернигове, в Хмельницкой и Житомирской областях. На всей территории страны сработали сигналы воздушной тревоги.