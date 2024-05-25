Взрыв прогремел в Чернигове после сигналов воздушной тревоги
Взрыв прогремел на северных окраинах Чернигова
После объявления воздушной тревоги в подконтрольном Украине Чернигове прогремел мощный взрыв. По данным издания «Общественное», детонация произошла на северных окраинах города.
Журналисты уточнили, что сигналы воздушной тревоги проработали в городе около 13 минут.
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что взрыв, который слышали горожане, произошел вне населенного пункта.
«Разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не зафиксировали», — заявил он.
Исполняющий обязанности директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской военно-гражданской администрации Станислав Юрченко заявил, что нашел место взрыва за пределами города.
Он подчеркнул, что погибших и травмированных среди мирных жителей нет. Разрушений на земле тоже не зафиксировали.
В минувшую пятницу, 24 мая, российские военные нанесли удары по Харькову и Чугуеву. Как сообщил координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев, целями стали перевалочные пункты снабжения ВСУ, где находились боекомплекты и горюче-смазочные материалы.