Польша и страны Балтии создадут «железный занавес» на границе с Россией

Lidovky: Европа решила отгородиться от России «железным занавесом»

Фото: Unsplash

Польша и страны Балтии решили создать на границе с Россией и Белоруссией систему оборонительных укреплений. Об этом сообщило издание Lidovky.

По его данным, бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты и минные поля создадут «непреодолимый барьер» для российских Вооруженных сил. Однако средства для реализации этого плана должен предоставить Евросоюз, отметили авторы статьи.

«В Европе образуется новый железный занавес», — подчеркнули журналисты.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории стали очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией.

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте