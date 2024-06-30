Польша и страны Балтии создадут «железный занавес» на границе с Россией

Польша и страны Балтии решили создать на границе с Россией и Белоруссией систему оборонительных укреплений. Об этом сообщило издание Lidovky .

По его данным, бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты и минные поля создадут «непреодолимый барьер» для российских Вооруженных сил. Однако средства для реализации этого плана должен предоставить Евросоюз, отметили авторы статьи.

«В Европе образуется новый железный занавес», — подчеркнули журналисты.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории стали очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией.