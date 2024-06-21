Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией
Политолог Светов: Финляндия, Норвегия и Швеция создали первый военный шенген
Финляндия, Норвегия и Швеция заявили о планах по созданию военно-транспортного коридора через свои северные территории. Политолог Юрий Светов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что такой шаг стал очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией наряду с дополнительным производством боеприпасов и политическими провокациями.
«НАТО убеждает население своих стран, что Россия только и мечтает, завершив операцию на Украине, напасть на них. Когда [президент Владимир] Путин был в Азии, он вновь и вновь отвечал на эти вопросы», — напомнил он.
Американская песня для Европы
Но на Западе фраза «Сначала Украина, потом Прибалтика, Польша, Румыния, Молдавия, Германия» фактически превратилась в мантру.
«Все эти песни поют и под это дело как раз деньги выколачивают», — сказал Светов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, заметил он, убеждает Европу увеличить расходы на помощь ВСУ и оборону, чтобы поддержать в этом вопросе США — мол, не только американцы должны заниматься этой историей. К тому же с весны, добавил политолог, идут разговоры о необходимости создания в Европе военного шенгена.
Смысл заключается в том, чтобы упростить перемещение вооружений, боеприпасов и войск внутри Европы. Чтобы не нужно было на каждый такой случай получать согласование национальных правительств, разрешения, [проходить] досмотры. Есть команда и все, никого не надо спрашивать. Думаю, что коридор Швеция — Норвегия — Финляндия станет первым примером создания военного шенгена.
Юрий Светов
политолог
Собеседник 360.ru допустил, что речь идет о том, чтобы финны, шведы и норвежцы согласованно бросились на помощь Прибалтике, которая якобы неизбежно падет жертвой России. Деньги на эти цели будут выбивать.
Rheinmetall сорвал куш
Добавится работы концерну Rheinmetall. Как сообщило РИА «Новости», завод заявил о самом крупном заказе в новейшей истории на поставку боеприпасов.
Технологическая группа Rheinmetall, которая базируется в Дюссельдорфе, заключила рамочный контракт с бундесвером. Он предполагает поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиарда евро.
Первые поставки в рамках договора планируют осуществить в начале 2025 года. Главным покупателем выступит Германия, часть полученных боеприпасов страна передаст Украине. В заказе также участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.
Светов обратил внимание, что проблема с боеприпасами выяснилась в ходе спецоперации на Украине.
«Оказалось, что украинцы расходуют боеприпасы натовского образца с огромной скоростью Снарядов не хватает. В Чехии объявляли о создании снарядной коалиции, обязались собрать миллион этих боеприпасов и вроде 400 тысяч набрали. Rheinmetall, видимо, наконец получил заказ. И [начнет производство] не только для Украины, но и займется пополнением опустевших арсеналов на будущее», — заключил политолог.