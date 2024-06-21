Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

Политолог Светов: Финляндия, Норвегия и Швеция создали первый военный шенген

IMAGO / Bernd Elmenthaler
Фото: IMAGO / Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Финляндия, Норвегия и Швеция заявили о планах по созданию военно-транспортного коридора через свои северные территории. Политолог Юрий Светов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что такой шаг стал очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией наряду с дополнительным производством боеприпасов и политическими провокациями.

«НАТО убеждает население своих стран, что Россия только и мечтает, завершив операцию на Украине, напасть на них. Когда [президент Владимир] Путин был в Азии, он вновь и вновь отвечал на эти вопросы», — напомнил он.

Американская песня для Европы

Но на Западе фраза «Сначала Украина, потом Прибалтика, Польша, Румыния, Молдавия, Германия» фактически превратилась в мантру.

«Все эти песни поют и под это дело как раз деньги выколачивают», — сказал Светов.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, заметил он, убеждает Европу увеличить расходы на помощь ВСУ и оборону, чтобы поддержать в этом вопросе США — мол, не только американцы должны заниматься этой историей. К тому же с весны, добавил политолог, идут разговоры о необходимости создания в Европе военного шенгена.

Смысл заключается в том, чтобы упростить перемещение вооружений, боеприпасов и войск внутри Европы. Чтобы не нужно было на каждый такой случай получать согласование национальных правительств, разрешения, [проходить] досмотры. Есть команда и все, никого не надо спрашивать. Думаю, что коридор Швеция — Норвегия — Финляндия станет первым примером создания военного шенгена.

Юрий Светов

политолог

Собеседник 360.ru допустил, что речь идет о том, чтобы финны, шведы и норвежцы согласованно бросились на помощь Прибалтике, которая якобы неизбежно падет жертвой России. Деньги на эти цели будут выбивать.

IMAGO / Chris Emil Janssen
Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen/Global Look Press

Rheinmetall сорвал куш

Добавится работы концерну Rheinmetall. Как сообщило РИА «Новости», завод заявил о самом крупном заказе в новейшей истории на поставку боеприпасов.

Технологическая группа Rheinmetall, которая базируется в Дюссельдорфе, заключила рамочный контракт с бундесвером. Он предполагает поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиарда евро.

Первые поставки в рамках договора планируют осуществить в начале 2025 года. Главным покупателем выступит Германия, часть полученных боеприпасов страна передаст Украине. В заказе также участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.

Светов обратил внимание, что проблема с боеприпасами выяснилась в ходе спецоперации на Украине.

«Оказалось, что украинцы расходуют боеприпасы натовского образца с огромной скоростью Снарядов не хватает. В Чехии объявляли о создании снарядной коалиции, обязались собрать миллион этих боеприпасов и вроде 400 тысяч набрали. Rheinmetall, видимо, наконец получил заказ. И [начнет производство] не только для Украины, но и займется пополнением опустевших арсеналов на будущее», — заключил политолог.

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Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

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