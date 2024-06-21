Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

Финляндия, Норвегия и Швеция заявили о планах по созданию военно-транспортного коридора через свои северные территории. Политолог Юрий Светов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что такой шаг стал очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией наряду с дополнительным производством боеприпасов и политическими провокациями.

«НАТО убеждает население своих стран, что Россия только и мечтает, завершив операцию на Украине, напасть на них. Когда [президент Владимир] Путин был в Азии, он вновь и вновь отвечал на эти вопросы», — напомнил он.

Американская песня для Европы

Но на Западе фраза «Сначала Украина, потом Прибалтика, Польша, Румыния, Молдавия, Германия» фактически превратилась в мантру.

«Все эти песни поют и под это дело как раз деньги выколачивают», — сказал Светов.