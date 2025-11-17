Рютте призвал дождаться итогов расследования взрыва на путях в Польше

Причины взрыва на железной дороге в Польше установят в ходе расследования. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Трансляцию с его пресс-конференции провело издание Times New World .

Глава Североатлантического альянса в своей речи не стал обвинять Россию в подрыве путей, подчеркнув, что находится в тесном контакте с польскими властями.

«Теперь мы должны дождаться результатов расследования», — заявил Рютте.

Поврежденные пути железной дороги в Мазовецком воеводстве Польши проводники составов заметили в минувшее воскресенье, 17 ноября.

Премьер министр Польши Дональд Туск заявил, что на рельсах сработало взрывное устройство. Министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский назвал повреждение путей актом саботажа.

По данным СМИ, по этому маршруту проходят составы на территорию Украины, а также следуют поезда в Люблин и Хелм.