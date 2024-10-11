В Польше пригрозили нападением на Петербург

Bild: Польша задумалась об ударе по Санкт-Петербургу при конфликте с Россией

Польша нападет на Санкт-Петербург в случае конфликта с Россией. Такое заявление сделал бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, его слова привел Telegram-канал «Bild на русском»*.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — сказал он.

По словам Анджейчака, польские власти закупают 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые используют в случае возможной войны с Россией.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии «Известиям» заявил, что своими угрозами о нападении на Северную столицу Польша вновь проявляет русофобскую политику.

Президент Польши Анджей Дуда ранее признал, что многие на Западе хотели бы возобновить активные экономические связи с Россией и завершения конфликта на Украине.

*СМИ, признанное иностранным агентом.