США развернули эсминцы у побережья Израиля

Военно-морские силы США развернули пять эсминцев УРО класса Arleigh Burke Flight II/IIA у берегов Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Корабли будут оказывать помощь в перехвате иранских баллистических ракет средней дальности. Их суммарный боекомплект экзоатмосферных противоракет SM-3 Block IB/IIA составил 375 единиц.

«Теперь Иран фактически сталкивается с более чем 10 различными слоями израильской противоракетной обороны», — отметили авторы канала.

Помимо эсминцев, Израиль использует для своей защиты системы «Железный купол», «Железный луч», Patriot PAC-3MSE, «Дротик» и другие.

Ранее стало известно, что в США не исключили ускоренное создание ядерного оружия в Иране, в случае если военное давление возрастет.