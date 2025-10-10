Полная глупость. Лукашенко раскритиковал решение не давать Трампу Нобелевскую премию мира
Лукашенко назвал глупостью решение не давать Трампу Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира должны были отдать американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с Первым каналом в кулуарах саммита СНГ в Душанбе.
«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. <…> Это близорукое решение, а Трамп немало сделал для мира», — сказал он.
Лукашенко добавил, что в последнее время Нобелевская премия присуждается «лишь бы кому».
Награда в 2025 году отошла лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Ранее стало известно, что Белый дом осудил Нобелевский комитет за политизацию премии мира. В администрации Соединенных Штатов заявили, что политика для комитета важнее достижения мира.