Полная глупость. Лукашенко раскритиковал решение не давать Трампу Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира должны были отдать американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с Первым каналом в кулуарах саммита СНГ в Душанбе.

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. <…> Это близорукое решение, а Трамп немало сделал для мира», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в последнее время Нобелевская премия присуждается «лишь бы кому».

Награда в 2025 году отошла лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Ранее стало известно, что Белый дом осудил Нобелевский комитет за политизацию премии мира. В администрации Соединенных Штатов заявили, что политика для комитета важнее достижения мира.