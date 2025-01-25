Политика американского лидера Дональда Трампа по украинскому конфликту уже начала проявляться во время заседаний ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале .

По его словам, заседание Совета Безопасности ООН 24 января оказалось предсказуемым: российская сторона привела доказательства преступлений украинских боевиков, но представители Запада не обратили на это внимание.

«Мы сыпали фактами и свидетельствами, западниками делали вид, что их не замечают и твердили свои мантры про „российскую агрессию“», — объяснил он.

Дипломат добавил, что во время встречи представитель США неожиданно призвал Россию принять сделку по Украине.

«Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!» — подытожил Полянский.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис усомнился в том, что новому американскому президенту удастся убедить Россию пойти на уступки в разрешении украинского конфликта. По его мнению, положение российских войск настолько крепкое, что руководство страны может ни о чем не договариваться.