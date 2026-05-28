Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удары ВСУ

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать удар по колледжу в Старобельске. Об этом сообщила его пресс-служба .

По словам Тюрка, он вместе с коллегами тщательно проанализировал общедоступную информацию по этой трагедии. Он обратил внимание на то, что многие из погибших были студентами и среди них 18 девушек.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности», написал он в пресс-релизе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предположил, что ООН не станет расследовать трагедию в Старобельске.