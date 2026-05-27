Россию на заседании ОБСЕ по Старобельску слушал весь зал — Полянский
Представители России изложили свою позицию по теракту в Старобельске и ударам возмездия в ОБСЕ при полном зале, но понимания не добились, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом сообщило РИА «Новости».
Спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ состоялось 26 мая для обсуждения ударов России по Киеву. Запрос на отдельное обсуждение теракта ВСУ в Старобельске отклонили. Российское представительство с трудом добилось возможности изложить свою позицию.
«Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов», — подчеркнул Полянский.
Дипломат добавил, что ответом на выступление стали «привычные мантры».
Ранее посол России осудил МИД ФРГ за равнодушие к жертвам удара по Старобельску.