Полянский: позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал

Представители России изложили свою позицию по теракту в Старобельске и ударам возмездия в ОБСЕ при полном зале, но понимания не добились, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ состоялось 26 мая для обсуждения ударов России по Киеву. Запрос на отдельное обсуждение теракта ВСУ в Старобельске отклонили. Российское представительство с трудом добилось возможности изложить свою позицию.

«Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов», — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что ответом на выступление стали «привычные мантры».

Ранее посол России осудил МИД ФРГ за равнодушие к жертвам удара по Старобельску.