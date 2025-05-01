Утверждать, что администрация Трампа пророссийская, неправильно. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», — сказал Полянский.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Дональд Трамп — решительный и целеустремленный человек, который не склонен к промедлению. Он приветлив в общении, но это не означает, что настроен пророссийски.

Ранее Полянский отметил, что администрация американского лидера осознает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные усилия. По его словам, украинское руководство стремится вовлечь другие страны в конфликт. Полянский также предположил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшее время, но при одном условии.