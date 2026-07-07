Полянский: Россия использует ОБСЕ, чтобы доносить свою позицию до Запада

Россия использует площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы напрямую доносить свою позицию до западных стран, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам дипломата, там возможно если не вступить в прямой диалог, то прямо транслировать свою позицию по многим сюжетам представителям европейских стран.

«В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее», — отметил Полянский.

Также присутствие в ОБСЕ важно для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах, добавил постпред России.

Ранее Полянский заявил, что представители некоторых стран — членов ОБСЕ втайне выразили соболезнования после украинских атак. Опасаясь осуждения, они разговаривали за закрытыми дверями.