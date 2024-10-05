Поляки возмутились из-за строительства американской АЭС

NYT: в Польше возмутились из-за строительства американской АЭС рядом с советской

Строительство американской АЭС в Польше рядом с недостроенной советской возмутило местных жителей, сообщила газета The New York Times . Строителей из США призвали возвести объект в другом месте.

«Это одно из самых красивых мест в Польше», — заявил священник католической церкви в Вейхерове Даниэль Новак.

Жители Хочева, где планируют построить АЭС, против станции, однако считают, что власти все же реализуют объект.

«Это определенно произойдет, определенно», — отметил курирующий проект чиновник Мачей Бандо.

В начале сентября в Киевской области тлели и горели торфяники. По словам синоптика Евгения Тишковца, радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могли достигнуть территории Польши всего за сутки.