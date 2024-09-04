Стало известно, как скоро радиация из Чернобыля достигнет Польши

Синоптик Тишковец: радионуклиды из Чернобыля смогут долететь до Польши за сутки

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Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут всего за 24 часа долететь до территории Польши. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на территории Броварского района Киевской области возникли пожары и тление торфяников. Из-за этого в области может ухудшиться качество воздуха, появляется смог. Тишковец предположил, что в случае выброса радионуклидов в нижний пограничный слой атмосферы они будут лететь в сторону Польши.

«В случае выброса <…> радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трех километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», — отметил синоптик.

Ранее украинское руководство решило разместить войска у Чернобыльской АЭС.

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