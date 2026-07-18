Поляки потребовали сократить помощь беженцам с Украины

Более половины опрошенных жителей Польши высказались против дальнейшего приема беженцев с Украины. Такие результаты опубликовал исследовательский центр CBOS .

Прекратить принимать новых беженцев предложили 52% респондентов, тогда как 42% придерживались противоположного мнения. Авторы исследования отметили, что впервые с 2014 года доля противников помощи украинцам превысила половину опрошенных. В целом же недовольство объемом поддержки беженцев растет с 2023 года.

Отдельно 54% участников назвали чрезмерной помощь, которую Варшава оказывала прибывшим из страны. Еще 87% поддержали ограничения на бесплатный доступ украинцев к медицинской помощи, вступившие в силу в июле.

Ранее граждане Украины, находящиеся в европейских странах, попросили содействия у российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По их словам, местные социальные службы после изъятия не вернули им детей.