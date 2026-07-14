Украинские беженцы попросили у российских властей заступничества в Европе

Украинцы в Европе обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Социальные службы не вернули им изъятых детей. Омбудсмен рассказала о жалобах на круглом столе постпредства при ОБСЕ, сообщило РИА «Новости». РИА «Новости»

«К нам в аппарат также приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, которых поместили в социальные учреждения», — сказала она.

Львова-Белова сообщила также, что с начала СВО при содействии аппарата омбудсмена 30 детей воссоединились с семьями в России и 141 ребенок — на Украине и в других странах. Украинская сторона не передала обещанный список людей, которые разыскивали якобы пропавших на российской территории несовершеннолетних.

Ранее омбудсмен сообщила, что школьники в Новороссии смогут изучать украинский язык. Занятия организуют в формате факультатива.