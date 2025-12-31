Поляки избили украинца в Радоме

Толпа поляков жестоко избила украинца в городе Радом, выкрикивая оскорбления по национальному признаку. Украинский посол в Польше Василий Боднар сообщил об этом в соцсети Facebook*.

«В городе Радом, Республика Польша, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, урегулированного без привлечения полиции», — уточнил дипломат.

Боднар добавил, что украинец получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице.

Ранее в Слупске польские студенты с подачи преподавателя, назвавшего украинских беженцев «сволочами», избили 16-летнего украинца. Один поляк плюнул в подростка, а второй набросился на него с кулаками.

В начале года житель Варшавы так сильно пнул украинку в спину, что у нее при падении слетела обувь. Конфликт произошел из-за парковочного места.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.