В Польше студенты с подачи педагога избили одногруппника-украинца

В строительном училище в Слупске избили 16-летнего подростка за то, что он выходец с Украины. Травлю беженца начал преподаватель, сообщил Onet .

Он давно относился к беженцам пренебрежительно, так как считал, что они извлекают выгоду из учебы в Польше. На одном из занятий преподаватель назвал их «сволочами», пригрозил поставить плохие оценки и «показать, кто такой поляк».

Когда учеба закончилась, ребята высыпали на улицу, где и произошла потасовка. Один студент плюнул в 16-летнего украинца и прокричал, что тот должен идти на фронт. Другой поляк набросился на парня с кулаками.

«Этот учитель очень неохотно общается с украинскими учениками. К нему следует принять дисциплинарные меры. Такой человек не должен преподавать, проявляя такие наклонности», — заявил адвокат потерпевшего Давид Денерт.

Ранее в Варшаве украинские беженцы напали на поляков за то, что те отказались повторить нацистские лозунги. Полиция не стала их задерживать.