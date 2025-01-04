Поляк жестко избил украинку на парковке в центре Варшавы

В Варшаве поляк ударил украинку ногой в спину во время ссоры на парковке

Житель Варшавы во время конфликта на парковке ударил украинку ногой в спину с такой силой, что у нее при падении слетела обувь. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на польские СМИ.

Конфликт из-за парковочного места произошел в центре Варшавы в конце декабря 2024 года. По данным издания, между ними завязалась перепалка после того, как поляк «наехал» на украинку, которая находилась на паркоместе.

«В результате женщина применила газовый баллончик и отошла, однако водитель пнул ее в спину ногой так, что с нее слетела обувь», — уточнили журналисты.

В польской полиции заявили, что это обычный конфликт на паркинге и пообещали принять меры.

Прошлой осенью в Гданьске пьяный поляк избил украинского таксиста после того, как тот попросил пассажира не употреблять алкоголь в машине.

До этого в польском городе Каменец-Зомбковицки толпа футбольных фанатов с мачете, дубинками и палками напала на двух украинцев из-за их национальности.