Полякам устроили «Каникулы с армией» для подготовки к столкновению с Россией

AP: ВС Польши запустили программу военной подготовки «Каникулы с армией»

Mykola Tys/Keystone Press Agency
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

В восточной Польше запустили программу базовой военной подготовки «Каникулы с армией». Власти инициировали ее в поисках новобранцев для возможного конфликта с Россией, сообщило агентство Associated Press.

К программе присоединились более 11 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Их разместили на базах, ввели жесткий распорядок дня и запретили уезжать домой до завершения подготовки.

Молодых мужчин и женщин научат обращаться с автоматами, наносить маскировку и обучат другим тонкостям ведения боя. За 28-дневную смену им заплатят 6000 злотых (1500 долларов), а по окончании предложат принести присягу и вступить в резерв, силы территориальной обороны или подразделение профессиональных вооруженных сил.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока», — заявил командир 18-го полка материально-технического обеспечения Ломжи Павел Галазка.

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