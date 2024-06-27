Полякам устроили «Каникулы с армией» для подготовки к столкновению с Россией

В восточной Польше запустили программу базовой военной подготовки «Каникулы с армией». Власти инициировали ее в поисках новобранцев для возможного конфликта с Россией, сообщило агентство Associated Press .

К программе присоединились более 11 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Их разместили на базах, ввели жесткий распорядок дня и запретили уезжать домой до завершения подготовки.

Молодых мужчин и женщин научат обращаться с автоматами, наносить маскировку и обучат другим тонкостям ведения боя. За 28-дневную смену им заплатят 6000 злотых (1500 долларов), а по окончании предложат принести присягу и вступить в резерв, силы территориальной обороны или подразделение профессиональных вооруженных сил.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока», — заявил командир 18-го полка материально-технического обеспечения Ломжи Павел Галазка.

Польша закроет границу с Белоруссией, объявил МИД. До сих пор между странами оставались два грузовых и один пассажирский погранпереходы.