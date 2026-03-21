Поляк сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-го раза

Житель Тарнува сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Малопольского центра дорожного движения.

«Он установил своеобразный рекорд для всей Польши, так как предыдущие его 138 попыток сдать данный экзамен не увенчались успехом», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что этот кандидат безуспешно пытался сдать теоретический экзамен на протяжении девяти лет. Мужчина впервые пришел на экзамен в 2017 году.

Курьез заключается в том, что, несмотря на тщательную подготовку, кандидат не смог успешно сдать экзамен, потому что учебные материалы оказались неполными.

