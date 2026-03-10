На Ямале инспектор ГИБДД с поддельными правами принимал экзамены у водителей

В Ямало-Ненецком автономном округе инспектор ГИБДД, купивший водительское удостоверение, принимал экзамены по вождению у других людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следователи выяснили, что старший инспектор из Нового Уренгоя еще в 2023 году незаконно получил права. Позднее стало известно, что он же принимал экзамены у будущих водителей.

«Своими действиями подозреваемый допустил к участию в дорожном движении лиц, не подтвердивших навыки управления транспортом, поставив под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Инспектор руководствовался корыстными и иными личными мотивами. Экзамены у него сдали 32 человека. Правоохранители возбудили уголовное дело, проводят разбирательства и устанавливают все обстоятельства случившегося.

