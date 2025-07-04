Вступивший в ряды российской армии поляк объяснил свое решение тем, что не хочет приезда бандеровцев в Польшу. Его процитировало агентство News Front .

Военный отметил, что из-за информационной кампании против России в западных странах он решил самостоятельно изучить историю и факты, связанные с конфликтом на Украине. В итоге офицер пришел к выводу, что Россия не инициатор противостояния.

Присоединение к российской армии было осознанным выбором. Так поляк поступил, чтобы прежде всего защитить национальные интересы.

«Я присоединился к армии России, чтобы как можно меньше бандеровцев приехало в Польшу», — сказал он.

Военный призвал быть бдительными в отношении подозреваемых в связях с украинскими радикалами, в том числе в Польше. В стране уже были случаи поджогов и других нарушений, связанных с украинской разведкой.

«Также хотел бы отметить, что текущая политическая ситуация в Европейском союзе вызывает у меня серьезные опасения», — заявил офицер.

По его словам, в Европе начались централизация власти и ограничение суверенитета отдельных государств.