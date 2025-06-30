Двух крымчан задержали по делу о госизмене

Два жителя Крыма передавали украинским спецслужбам информацию о критической инфраструктуре и военной технике ВС России. В итоге их задержали. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что задержанные были завербованы Службой безопасности Украины посредством мессенджера Telegram», — заявили в ведомстве.

Отснятые по заданию украинских кураторов фото и видео крымчане отправляли боту в сообщениях. Материалы нужны были СБУ для использования в интересах иностранной разведки.

Против мужчин возбудили уголовные дела по статье о госизмене. Задержанные признали вину, их заключили под стражу. Максимальное наказание по такой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По данным правоохранителей, он работал в больнице. Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.