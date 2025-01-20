Полиция вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Еля

Южнокорейские полицейские снова пытались обыскать офис службы безопасности и квартиру отстраненного от власти президента страны Юн Сок Еля, но безрезультатно. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Следователи собирались изъять записи с камер видеонаблюдения, которые помогли бы установить, кто посетил встречу с Юн Сок Елем в его конспиративной квартире в преддверии прошлогодней попытки ввести военное положение.

Однако сотрудники службы безопасности не позволили полицейским получить доступ к этим данным. Предыдущие попытки полиции обыскать эти объекты также оказались безуспешными из-за сопротивления охраны.

Ранее президента Южной Кореи арестовали по обвинению в мятеже. Силовиков более двух часов не пускали в резиденцию Юн Сок Еля.

Суд Западного округа Сеула провел заседание о законности выданного ордера на арест попавшего под процедуру импичмента президента Юн Сок Еля. Главу государства доставили из центра временного содержания для дачи показаний.