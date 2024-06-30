Стартовали внеочередные парламентские выборы во Франции

Le Figaro: во Франции открылись избирательные участки на выборах в парламент

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание стартовал во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

В издании отметили, что по данным последних соцопросов, лидировала партия «Национальное объединение». Она обогнала «Новый народный фронт» и фракцию президента Эммануэля Макрона «Ренессанс».

В газете предположили, что явка будет высокой, и предварительные итоги голосования станут известны уже сегодня вечером.

Ранее корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс назвал решение Макрона о проведении досрочных выборов «большой аферой». По его мнению, идея главы государства провалится. Журналист напомнил, что французы отдали предпочтение не партии Макрона, а правым силам (по данным опросов). Самые высокие результаты показала фракция Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Опрошенные жители страны рассказали, что будут голосовать за правых. Поддержку им выразили порядка 40% респондентов.

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