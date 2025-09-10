Полиция Польши подтвердила обнаружение БПЛА в Чоснувке

Беспилотник рухнул в населенном пункте Чоснувка в 30 километрах от Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба полиции Люблинского воеводства в Польше.

Дрон упал примерно в 5:40 по местному времени (6:40 по московскому).

«Сотрудники правоохранительных органов немедленно уведомили соответствующие службы для проведения дальнейшего расследования», — уточнили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», представитель местной полиции Анджей Фийолек рассказал, что фрагменты дрона также упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повята. Обошлось без пострадавших, но обломки повредили крышу здания и припаркованный рядом автомобиль.

Информацию о сбитом БПЛА также подтвердила польская прокуратура.

По ее данным, беспилотник также уничтожили на кладбище недалеко от границы с Украиной.

Ранее в Сети обратили внимание, что заявления о нейтрализованных над Польшей дронах появились после обнародования европейского плана по разделу Украины. На фоне атаки БПЛА над польской территорией закрыли воздушное пространство.