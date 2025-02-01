Полиция Норвегии отпустила заподозренное в обрыве кабеля судно Silver Dania

Грузовое судно Silver Dania с российским экипажем непричастно к обрыву подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Полиция Норвегии сняла с него арест, сообщил телеканал TV2 .

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, по которым судно должно оставаться в Тромсе и дальше. <…> Никаких данных, связывающих судно с инцидентом, обнаружено не было», — объявила пресс-служба правоохранителей.

Запрос Латвии отработал полицейский округ Тромса. Экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями, добровольно остановили движение и участвовали в следственных действиях.

О прорыве подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море от Вентспилса в Латвии до острова Готланд стало известно 26 января. Полиция совместно с береговой охраной остановили Silver Dania судоходной группы Silver Sea и увели в Тромсе на проверку.